‘1억 공천헌금’ 두고 3인 3색 딴말… 대질신문 수사 필요성 더 커졌다

강선우(왼쪽) 의원·김경(오른쪽) 서울시의원

2026-01-19 10면

더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 18일 경찰에 다시 출석했다. 경찰은 주말에도 핵심 피의자들을 줄줄이 소환하며 수사에 속도를 높이고 있지만, 이들의 진술이 엇갈리고 있어 대질신문을 서둘러야 한다는 지적이 나온다.서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 11일, 15일에 이어 이날 김 시의원을 피의자 신분으로 불러 금품 전달 경위와 공천 대가성 여부 등을 집중 조사했다. 경찰이 사흘 만에 김 시의원을 소환한 것은 오는 20일 강 의원에 대한 첫 조사를 앞두고 핵심 관계자들의 진술을 정리하기 위한 것으로 풀이된다.김 시의원은 강 의원의 전직 보좌관 남모씨가 먼저 1억원 액수를 제안했으며, 돈을 전달할 때 강 의원과 남씨 등 3명이 함께 있었다고 진술한 것으로 알려졌다. 그러나 남씨는 강 의원과 함께 카페에서 김 시의원을 만난 것은 맞지만, 자신이 자리를 비운 사이 금품이 오간 것으로 돈을 받은 사실을 알지 못했다는 입장이다. 강 의원은 1억원 수수와 관련해 남씨로부터 보고받은 뒤에야 해당 사실을 알았다고 주장하고 있다.현재까지 1억원이 강 의원 측에 전달됐다는 사실 자체를 부인하는 사람은 없다. 수사 쟁점은 해당 금품의 공천 대가성 여부와 강 의원의 현장 동석 여부로 좁혀지고 있다. 경찰은 최근 통신영장을 신청해 통화 기록 및 기지국 위치 등을 분석하면서 당시 세 사람이 같은 장소에 있었는지 확인하고 있다.법조계에선 공천 대가성 여부를 입증할 만한 물증을 찾기 쉽지 않은 상황에서 대질 신문을 서둘러야 한다고 지적한다. 유영규 법무법인 여온 변호사는 “개별 조사만으로는 진술을 좁히기 어려운 만큼 대질신문을 통해 사실관계를 신속히 가려야 한다”고 밝혔다.임준태 동국대 경찰행정학과 교수도 “카페 CCTV나 차량 블랙박스가 확보된다면 동석 여부를 확인할 수 있겠지만, 4년이 지나 현실적으로 쉽지 않다”면서 “물증이 부족한 사건일수록 대질신문을 통한 진술 검증이 중요하다”고 강조했다.유승혁 기자