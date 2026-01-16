서대문 돌진 버스기사 음주·약물 음성…“브레이크 작동 안했다” 주장

이미지 확대 서울 서대문역 사거리서 버스 돌진 16일 서울 서대문역 사거리에서 버스가 인도로 돌진 뒤 건물에 충돌해 있다. 2026.1.16 연합뉴스

서울 도심에서 갑작스레 인도로 돌진해 10여명의 부상자가 발생한 사고의 버스 운전기사가 브레이크에 문제가 있었다고 주장한 것으로 알려졌다.16일 경찰에 따르면 사고를 낸 시내버스 기사인 50대 남성은 경찰에 “브레이크가 작동하지 않았다”라는 취지로 진술했다. 경찰 조사 결과 음주·약물 운전 정황은 발견되지 않았다.경찰은 그를 교통사고처리특례법상 치상 혐의로 입건하고 수사할 방침이다. 또, 차량 결함 여부 등 구체적인 사고 원인을 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰하기로 했다.앞서 이날 오후 1시 15분쯤 서대문구 서대문역사거리에서 704번 시내버스가 인도를 돌진해 건물을 박은 뒤 멈췄다.건물 파손은 크지 않았지만, 버스 운전기사를 포함한 13명이 다쳤다. 특히 교통섬 인도 위에 있던 50대 여성이 양 다리에 골절을 입고, 30대 남성은 머리 부분 출혈이 발생하는 등 중상을 입고 병원에 이송됐다.이날 사고 현장을 살펴보면, 버스가 출발한 전 정류장(서대문역)에서부터 버스전용차로의 가드레일이 부서져 있는 등 문제가 있었던 것으로 파악된다. 또 해당 버스는 독립문역에서부터 서대문역 정류장을 거쳐 서울역 방면으로 직진하는 차량이었으나 갑작스레 좌회전해 사고를 일으켰다.경찰 관계자는 “신호 위반 여부 등을 포함해 조사하고 있다”고 밝혔다.손지연 기자