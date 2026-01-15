경찰 폭행하고 여경 손가락 물어뜯어 절단…만취 20대 유학생 구속

20대 공무집행방해·상해 혐의 대학생 구속

말리던 여경 약지 손가락 물어뜯어 봉합수술

이미지 확대 술에 취해 경찰관을 폭행하고 여경 손가락 깨물어 절단시킨 20대 대학생이 공무집행방해·상해 혐의로 구속됐다. 서울신문DB

술에 취한 20대 유학생(영미권 대학생)이 출동한 여경을 폭행하고 약지 손가락까지 물어뜯어 절단시켜 구속됐다.15일 제주 서귀포경찰서에 따르면 공무집행방해와 상해 혐의로 20대 대학생 A씨를 구속해 조사하고 있다. 구속 사유는 도주 우려 등이다.A씨는 지난 12일 오전 2시 40분쯤 서귀포시 대정읍 영어교육도시 내 한 식당에서 술에 취한 상태로 출동한 경찰관들을 폭행해 다치게 한 혐의다.영업이 종료됐음에도 귀가하지 않는다는 업주의 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 제지하는 과정에서 폭행을 당했다.A씨는 경찰관 한 명에게 주먹질과 발길질을 했고 특히 이를 말리던 여자 경찰관의 손가락 약지를 물어뜯어 약 1.5㎝를 절단시켰다.손가락이 절단된 경찰관은 병원에서 수술을 받았으며 전치 4개월의 부상을 입은 것으로 전해졌다.제주 강동삼 기자