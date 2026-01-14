장기 미확인 아동, 베트남서 안전 확인…경남경찰 수사 결실

소재 확인 수사 의뢰된 20명 아동 안전 모두 확인

이미지 확대 호치민 파견 영사와 아이들. 2026.1.14. 경남경찰청 제공

경남경찰청은 새 학기에 취학하지 않고 소재가 확인되지 않았던 미취학 아동 1명을 베트남 현지에서 찾아 안전을 확인했다고 14일 밝혔다.지난해 3월 경남 한 초등학교는 A군이 취학하지 않자, 경찰에 수사를 의뢰했다.장기간 A군 소재와 안전이 확인되지 않던 중 경찰은 다문화가정 아동인 A군이 어머니 모국인 베트남에 있는 것으로 파악하고 주호치민대한민국총영사관에 A군 소재 단서를 제공했다.이후 담당 영사는 호치민에서 차량으로 8시간가량 떨어진 A군 주거지역을 찾아 현지 파출소·출입국사무소와 공조했고, 주변 탐문을 거쳐 A군 주거지를 확인했다. 직접 찾아가 살펴본 결과, A군은 모친과 안전하게 생활하며 해당 지역 초등학교에 다니고 있었다.이로써 경남경찰은 지난해 학교 측이 수사 의뢰(예비 소집 불참 아동·미취학 아동·장기결석아동)한 20명의 아동 소재와 안전을 모두 확인했다.아동 소재 파악은 2016년 미취학·장기결석아동을 대상으로 시행했다. 이듬해부터는 예비 소집 불참 아동으로 확대해 매년 안전 여부를 확인하고 있다. 경찰은 올해도 지자체·교육청·아동보호전문기관 등과 협업해 합동점검을 추진 중이다.김종철 경남경찰청장은 “국외 공관과 협력해 해외에 체류 중인 아동의 안전 여부를 끝까지 확인한 점에서 의미가 크다”며 “중국·베트남 등 국제 공조를 확대하는 등 국민 안전을 확보할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.창원 이창언 기자