제주서도 공무원 사칭 사기… “문자·선납 요구하면 100% 사기”

도청 직원 사칭 위조 명함 제작 문자 발송

공사 견적 요청 사례 잇따라 주의 요망

이미지 확대 제주도는 최근 산림과 소속 주무관 명의를 도용한 위조 명함을 만들어 산불감시초소 설치·보수, 창호 교체 공사 등을 명목으로 관련 업체에 견적 요청 문자메시지를 발송한 사례가 적발됐다. 제주도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

공무원 사칭 범죄가 제주지역으로까지 번졌다.제주도청 산림과 공무원을 사칭한 사기 시도가 잇따라 확인되면서 제주도가 도내 업체와 도민들에게 강력한 주의를 당부하고 나섰다.13일 제주도에 따르면 최근 산림과 소속 주무관 명의를 도용한 위조 명함을 만들어 산불감시초소 설치·보수, 창호 교체 공사 등을 명목으로 관련 업체에 견적 요청 문자메시지를 발송한 사례가 적발됐다.이들은 실제 공공사업과 유사한 내용을 내세워 업체의 경계를 허문 뒤, 물품 납품이나 공사 계약을 가장해 금전 거래로 이어지게 하는 전형적인 수법을 사용한 것으로 파악됐다.이 같은 공무원 사칭 범죄는 제주만의 문제가 아니다. 최근 하남, 인천, 경산 등 다른 지방자치단체에서도 위조 명함은 물론 시청 내부 문서 양식을 그대로 흉내 낸 가짜 지출품의서·주문서를 제시해 선납이나 대납을 요구하는 사례가 잇따르고 있다. 범행 수법이 갈수록 치밀해지고 있다는 지적이 나온다.제주도 관계자는 “공공기관에서 공무원이 개인 휴대전화 문자로 견적을 요청하거나 선납·대납을 요구하는 일은 있을 수 없다”며 “모든 공사와 물품 계약은 정해진 행정 절차와 공식 공문을 통해서만 진행된다”고 선을 그었다.도는 유사 피해가 재발하지 않도록 관련 업계와 유관 기관을 대상으로 사칭 범죄 사례를 공유하고, 온·오프라인 홍보를 통해 경각심을 높일 방침이다.강애숙 도 기후환경국장은 “명함이나 문자 내용이 그럴듯해 보여도 정식 공문 없이 진행되는 견적 요청이나 금전 요구는 반드시 의심해야 한다”며 “조금이라도 수상하면 해당 부서에 직접 전화로 확인하고, 사기로 판단되면 즉시 경찰에 신고해 달라”고 말했다.제주 강동삼 기자