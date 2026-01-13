창원서 술 취해 중학생 흉기로 위협한 50대 남성 입건

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB

술에 취한 상태에서 중학생을 흉기로 위협한 혐의(특수협박)로 50대가 불구속 입건됐다.13일 창원 서부경찰서에 따르면, 50대 A씨는 전날 오후 7시 20분쯤 창원시 의창구 소답동 한 화장품 가게에서 중학생 B군을 흉기로 위협한 혐의를 받는다.당시 술에 취해 있던 A씨는 화장품 가게에 흉기를 들고 들어간 뒤 가게 밖에서 길을 걷던 B군에게 “야 안으로 들어와”라고 말한 것으로 파악됐다.그러면서 화장품 가게 업주에게는 “B군이 자신을 쫓아오니 경찰에 신고해달라”며 횡설수설했던 것으로 전해졌다. 가게 주인 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현장에서 현행범 체포했다.A씨와 B군은 서로 알지 못하는 것으로 확인됐다.경찰은 A씨가 ‘목숨의 위협을 느껴 근처 마트에서 흉기를 구매했다’고 진술한 점과 목격자 진술을 토대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.창원 이창언 기자