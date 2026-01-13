[속보] 女 집 침입해 성폭행 시도한 男…이틀째 ‘의식불명’ 무슨 일

이미지 확대 서울신문DB

혼자 있는 여성의 집에 흉기를 들고 침입해 위협하고 성폭행을 시도한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.13일 경기 의정부경찰서는 특수강도강간 미수 혐의로 50대 남성 A씨를 붙잡아 조사 중이다.A씨는 전날 오후 1시 20분쯤 의정부시의 한 주택 3층으로 무단 침입해 여성 B씨를 흉기로 위협한 뒤 성폭행을 시도한 혐의를 받는다.당시 A씨는 잠기지 않은 창문을 통해 집 안으로 들어갔으며, 이후 훔칠 금품을 물색하다 잠을 자고 있던 B씨에게 발각됐다.집을 두리번거리던 A씨는 B씨가 잠에서 깨자 흉기로 위협하고 성폭행을 시도했으나, B씨가 저항하자 달아났다.이들은 일면식도 없는 사이였던 것으로 알려졌으며, 다행히 B씨는 다치지는 않은 것으로 전해졌다.검거 당시 A씨는 수면제를 다량 섭취하고 의식불명 상태였다. 현재는 병원 치료 중이며 일부 외부 자극에 반응하기는 하지만 완전히 깨어나지는 못하고 있는 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 “피의자가 생명에 지장이 있는 상황은 아니지만, 현재 의식이 뚜렷하지 않아 진술하기 힘든 상황”이라며 “상태가 호전되는 대로 자세한 사건 경위를 조사할 것”이라고 밝혔다.하승연 기자