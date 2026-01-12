‘연봉’ 5700만원 공개한 충주맨… “내 자식도 공무원 시킬 것”

이미지 확대 유튜브 채널 ‘미미미누’ 캡처

‘충주맨’ 김선태 충주시청 주무관이 연봉을 공개하면서 공무원 지원을 독려했다.지난 11일 공개된 유튜브 채널 ‘미미미누’에 출연한 김 주무관은 공무원의 장점을 설명하며 “제 자식도 공무원을 시킬 것”이라고 밝혔다.이날 영상에서 김 주무관은 성적에 맞춰 수도권 대학에 진학한 이후의 경험을 전했다.그는 “경영학과라 제가 가장 싫어하는 팀 프로젝트를 하고, 저는 문과인데 미분과 적분을 원어로 배웠다. 결국 자퇴했다”고 말했다.이어 “자퇴 후엔 사법고시를 준비했는데 6수했다”며 “부모님과 ‘서른 전에 취업하겠다. 고시 지원을 해달라’고 약속했고, 그래서 9급 공무원 시험을 보게 됐다”고 설명했다.그는 두 번째 공무원 시험에서 합격했다.현재 공무원 경쟁률이 떨어진 부분에 대해 김 주무관은 “지금이 저점 매수 적기”라며 “전 아이들에게도 공무원을 추천할 것”이라고 강조했다.김 주무관은 “이런 말씀 죄송하긴 하지만 본인이 수능으로 승부 보기 어렵다, 애매하다, 꿈도 별로 없고 그냥 안정적이고 싶다, 이런 분들은 일찍 오라”며 “지금 가성비가 좋아졌다고 생각한다. 솔직히 경쟁률이 높아 합격 점수 ‘컷’이 높을 땐 가성비가 안 좋았다”고 밝혔다.그는 “제 아이들 성적이 솔직히 애매하다면, 전 중학교 때부터 조기 공무원 교육을 할 것”이라며 “저처럼 서른에 들어오면 추한 꼴만 당한다. 7급을 서른 살에 가는 것보다 9급을 20세, 21세에 가는 것이 좋다”고 추천했다.그러면서 공무원 시험에 대해 “외우기만 하면 된다. 수능이랑 다르다. 사고력이 필요 없다. 그래야 효율적으로 합격할 수 있다”고 조언했다.문경근 기자