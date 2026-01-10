[포토] 강풍 타고 산불 번져

1 / 7 이미지 확대 강풍 타고 산불 번져 10일 오후 3시 14분께 경북 의성군 의성읍 비봉리에서 산불이 나 강풍을 타고 번지고 있다. 산림청 제공

이미지 확대 의정부서 강풍에 가로 15m 간판 쿵…20대 행인 사망 경기 전역에 강풍주의보가 내려진 10일 의정부에서 강한 바람에 떨어진 간판에 깔린 행인이 숨지는 사고가 발생했다. 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오후 2시 21분께 경기 의정부시 호원동에서 가로 15m, 세로 2m 정도 크기의 간판이 떨어졌다. 2026.1.10 독자 제공 연합뉴스

이미지 확대 강풍경보 인천서 빌라 외벽 마감재 떨어져…차량 2대 파손 10일 오후 2시 57분께 인천시 계양구 박촌동 한 빌라에서 외벽 마감재가 떨어졌다. 이 사고로 인명피해는 없었으나 건물 옆에 주차된 차량 2대가 파손됐다. 2026.1.10 독자 제공 연합뉴스

이미지 확대 경북 의성서 산불 10일 오후 3시 15분께 경북 의성군 의성읍 비봉리 산에서 불이 나서 연기가 읍내로 확산되고 있다. 2026.1.10 독자제공 연합뉴스

이미지 확대 의성군서 산불 발생 10일 오후 3시 14분께 경북 의성군 의성읍 비봉리 산에서 불이 났다. 독자 제공 연합뉴스

이미지 확대 윤호중 행안부 장관, 경북 의성군 산불 상황점검회의 주재윤호중 행정안전부 장관이 10일 정부서울청사 상황실에서 경북 의성군 산불 상황점검 회의를 주재하고 있다. 2026.1.10 행정안전부 제공

