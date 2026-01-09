자살한 줄 알았던 80대男의 반전…“내가 죽였다” 자백한 사람의 정체

검경 보완 수사로 자살→살인 실체 규명

이미지 확대 범죄 이미지. 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한 80대 남성이 숨진 채 발견된 변사 사건이 자살로 종결될 뻔했으나, 검찰과 경찰의 보완 수사를 통해 살인 사건으로 밝혀졌다.춘천지검 강릉지청은 A(80)씨를 살인 혐의로 불구속기소 했다고 9일 밝혔다.A씨는 지난 2024년 5월 강원도 자신의 자택에서 남편 B(81)씨와 말다툼하다 목을 졸라 살해한 혐의를 받는다.애초 이 사건은 자살 사건으로 종결될 뻔했다. 경찰은 숨진 채 발견된 B씨가 스스로 목을 졸라 사망한 것으로 추정된다며 ‘입건 전 조사 종결’ 의견을 제시했다.그러나 검찰은 사건 현장에 자살 도구가 확인되지 않았다는 점과 자살 흔적이 부족하다는 점을 근거로 경찰에 보완 수사 의견을 제시했다.이에 보완 수사에 나선 경찰은 사건 당일 B씨와 함께 있던 A씨를 상대로 추가 조사에 나섰다.A씨는 보완 수사 과정에서 B씨를 살해했다고 자백하고 혐의를 대체로 시인했다. 이에 경찰은 지난해 1월 A씨를 살인 혐의로 불구속 송치했다.A씨는 기억 장애가 있으며 현재 병원 치료 중이다. 검찰은 A씨가 혐의를 부인하기도 한 점, 억울한 피의자나 피해자가 발생해서는 안 된다는 점을 고려해 과학수사 기법을 활용해 A씨 진술의 신빙성을 검토했다.그러면서 A씨가 범행을 자백하고 수사에 성실히 임하고 있다는 점 등을 참작해 불구속기소 했다.검찰 관계자는 “변사사건 등에 대해 형사소송법, 수사 준칙 등 법령에 규정한 대로 적절한 사법 통제를 해 사건이 암장 되지 않도록 최선을 다하겠다”며 “보완 수사 요구, 직접 보완 수사, 과학 수사 등을 적극 활용해 실체적 진실을 밝히겠다”고 말했다.김소라 기자