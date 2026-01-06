“너 나 알아?” 하청직원 폭행 논란에 주가 급락…잘나가던 러닝화 브랜드 결국

유명 러닝화 브랜드 ‘호카’ 국내 총판

대표가 하청업체 관계자 폭행…“깊이 사과”

이미지 확대 러닝화 브랜드 ‘호카’의 한국 총판인 조이웍스앤코 조성환 대표가 하청업체 관계자들을 폭행했다는 보도가 나오자 조이웍스앤코가 사과했다. 자료 : MBC

유명 러닝화 브랜드 ‘호카(HOKA)’의 국내 총판을 맡고 있는 기업 대표가 하청업체 관계자들을 폭행한 사실이 알려지자 고개를 숙였다.6일 업계에 호카의 국내 총판인 조이웍스앤코는 전날 입장문을 내고 “당사의 대주주인 조이웍스와 조성환 대표와 관련한 언론 보도로 심려를 끼쳐드린 점에 깊이 사과드린다”며 “어떠한 사유로도 물리적 충돌은 정당화될 수 없다”고 밝혔다.이어 “조 대표는 현재 진행하고 있는 사법 절차에 성실히 임하고 있으며, 사건 당사자에게 사과의 뜻을 전하고 원만한 해결을 위한 협의 절차를 포함해 필요한 조치를 책임 있게 이행할 예정”이라고 설명했다.또 “사회적 물의를 일으킨 점을 깊이 반성하며, 경영 안정성과 이해관계자에 대한 신뢰 회복을 위해 필요한 관리와 대응 조치를 지속하겠다”고 덧붙였다.앞서 MBC는 최근 조 대표가 서울 성동구의 한 폐교회 건물에 하청업체 관계자들을 불러 폭행했다면서 피해자들의 녹취를 보도했다.보도에 따르면 피해자들을 만난 조 대표는 일상적인 이야기로 말문을 열었지만, 이내 “저 알아요?”, “나 아냐고. 나에 대해서 뭘 알아”라며 목소리를 높였다.이어 조 대표는 피해자들의 뺨을 때리는 등 폭행했고, 피해자들은 울며 빌기 시작했다. 그런데도 조 대표는 “나 알아 XX야?” “너 나 모르잖아 XX야”라고 폭언하며 폭행을 이어갔다.피해자들은 갈비뼈가 부러지고 뇌진탕 증세를 보이는 등의 피해를 입었다. 피해자 중 한 명은 “내가 이 자리에서 죽을 수도 있겠다 싶어 도망 나왔다”라고 토로했다.이후에도 조 대표는 피해자들에게 문자메시지를 보내고 사무실로 찾아와 위협을 가했고, 이에 피해자들은 집과 사무실을 피해 숨어 지내고 있다고 JTBC는 전했다.이에 대해 조 대표 측은 “거래처 탈취 행위를 지속하는 하청업체에 재발 방지를 요구하는 과정에서 감정이 격화돼 발생한 일”이라면서 “‘너 나 아냐’는 발언은 하청업체 측 비방을 추궁하는 과정에서 나온 것”이라고 주장했다.이어 “업체 측이 먼저 멱살을 잡고 목을 졸랐으며, 방어 차원에서 팔꿈치로 친 것으로, 나 역시 전치 4주의 피해를 진단받았다”라고 덧붙였다.프랑스에서 설립된 운동화 제조사인 ‘호카’는 전 세계적인 러닝 열풍에 힘입어 급성장해왔다. 조이웍스앤코는 레이디가구 등 가구 사업과 호카, 음식물 처리기 브랜드 ‘이롭’ 등을 운영하고 있다. 조 대표의 폭행 사건이 파장을 일으킨 뒤 이날 코스닥 시장에서 조이웍스앤코의 주가는 장중 6% 넘게 급락했다.김소라 기자