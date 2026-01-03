전봇대 없었다면 ‘아찔’… 유명 여성 BJ, 약물 복용 운전 현행범 체포

이미지 확대 지난달 31일 오후 6시 50분쯤 서울 광진구 화양동 한 대로변에서 유명 여성 인터넷방송인(BJ)이 약물을 복용한 상태로 운전하다 전봇대를 들이받는 사고를 냈다. MBN 보도화면 캡처

이미지 확대 지난달 31일 오후 6시 50분쯤 서울 광진구 화양동 한 대로변에서 약물을 복용한 상태로 운전하다 전봇대를 들이받는 사고를 낸 유명 여성 인터넷방송인(BJ)이 들것에 실려 구급차로 옮겨지고 있다. MBN 보도화면 캡처

유명 인터넷방송인(BJ)이 약물에 취해 운전하다 전봇대를 들이받은 혐의로 입건됐다.3일 경찰에 따르면 서울 광진경찰서는 30대 여성 A씨를 도로교통법상 약물 운전 혐의로 현행범 체포해 조사 중이다.A씨는 지난달 31일 오후 6시 50분쯤 광진구 화양동의 한 대로변에서 약물을 복용한 상태로 운전하다 전봇대를 들이받은 혐의를 받는다.MBN이 전날 보도한 당시 사고 영상에는 회색 차량 한 대가 도로를 따라 느린 속도로 주행하다 차선을 바꿔 인도 쪽으로 다가가더니 인도에 세워져 있던 자전거 2대와 전봇대를 들이받고 멈춰서는 모습이 담겼다.가로수나 전봇대가 없었다면 차량이 인도로 돌진할 수도 있던 아찔한 상황이었다.이후 놀란 시민들이 모여들어 사고 현장을 지켜봤고, 이내 경찰관과 소방대원들이 출동했다. 운전자인 여성이 들것에 실려 구급차로 들어가는 모습도 포착됐다.A씨는 경찰 조사에서 “처방받은 수면유도제를 복용했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 사고 당시 음주 상태는 아니었으나, 약물 간이 시약 검사 결과 양성 반응이 나온 것으로 알려졌다.사고 현장에서는 전봇대 일부가 파손됐지만 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.경찰은 A씨가 복용한 약물에 대해 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰하는 한편 어떤 경위로 처방받았는지 등을 조사하고 있다.이정수 기자