“라이터로 불질러”… 광주 아파트 화재 80명 긴급대피·3명 병원 이송

광주의 한 아파트에서 방화로 추정되는 불이 나 경찰이 수사에 나섰다.
3일 광주 북부경찰서 등에 따르면 이날 오전 4시 1분쯤 북구 운암동 한 아파트 5층 세대에서 불이 났다.
이 불로 해당 세대에 사는 60대 부부와 친인척 50대 A씨 등 3명이 화상을 입거나 연기를 마셔 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.
또 아파트 입주민 80명이 긴급 대피했고, 5명은 단순 연기 흡입으로 현장에서 처치를 받았다.
거실에서 처음 시작된 불은 해당 세대를 모두 태운 뒤 소방당국에 의해 1시간41분 만에 꺼졌다.
A씨는 경찰 조사에서 “친척이 사는 집에 라이터로 불을 질렀다”고 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨의 진술을 토대로 방화 가능성에 무게를 두고 정확한 경위 등을 조사 중이다.
이정수 기자
