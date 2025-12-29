사회 사건·사고 [포토] 1년만에… 제주항공 여객기 참사 현장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2025/12/29/20251229800005 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-29 16:20 입력 2025-12-29 16:20 1/ 5 이미지 확대 1년만에 다시 돌아온 처참한 현장12?29 제주항공 여객기 참사 1주기인 29일 무안국제공항 참사 현장에서 유가족들이 콘크리트 둔덕을 둘러보고 있다. 연합뉴스 이미지 확대 콘크리트 둔덕 살펴보는 유가족12?29 제주항공 여객기 참사 1주기인 29일 무안국제공항 참사 현장에서 유가족들이 콘크리트 둔덕을 살펴보고 있다. 연합뉴스 이미지 확대 처참한 참사 현장12?29 제주항공 여객기 참사 1주기인 29일 무안국제공항 참사 현장에서 유가족들이 콘크리트 둔덕을 살펴보고 있다. 연합뉴스 이미지 확대 참사 1주기 콘크리트 둔덕 찾은 유가족12?29 제주항공 여객기 참사 1주기인 29일 무안국제공항 참사 현장에서 유가족들이 추모하고 있다. 연합뉴스 이미지 확대 콘크리트 둔덕 앞 놓인 국화12?29 제주항공 여객기 참사 1주기인 29일 무안국제공항 참사 현장에 국화가 놓여있다. 연합뉴스 12·29 제주항공 여객기 참사 1주기인 29일 무안국제공항 참사 현장에서 유가족들이 콘크리트 둔덕을 둘러보고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 제주항공 여객기 참사는 언제 발생했는가? 2023년 12월 29일 2024년 12월 29일