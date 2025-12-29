고려대, ‘임용 특혜’ 의혹 유승민 딸 유담씨 논문 조사

이미지 확대 2017년 당시 유승민 바른정당 대선후보가 서울 건국대학교 앞 네거리에서 선거 유세를 하던 중 딸 유담씨를 소개하고 있다. 연합뉴스 자료사진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

고려대학교가 인천대학교 교수로 임용된 유승민 전 의원의 딸 유담(31)씨의 논문에 대한 조사에 착수했다.29일 고려대에 따르면 이 학교 연구진실성위원회는 유씨의 박사학위 논문 등 연구 부정 의혹을 조사하기로 의결하고 곧 외부인이 50% 이상 참여하는 본조사위원회를 구성할 예정이다.동국대 법학과를 졸업한 유씨는 연세대에서 경영학 석사, 고려대에서 경영학 박사 학위를 취득했다.그는 인천대 교수 임용 지원 당시 박사학위 논문 등 10편의 연구물을 제출했다.하지만 유씨의 교수 임용을 두고 ‘특혜’ 논란이 일었고, 동일하거나 유사한 데이터를 바탕으로 여러 편의 논문을 썼다는 이른바 ‘쪼개기’ 의혹이 불거졌다.교육부는 국민신문고를 통해 유씨의 연구 부정 신고를 접수하고 고려대로 이송했다.고려대는 애초 ‘구체적인 근거가 없다’며 보강을 요구했으나, 신고자가 추가 자료를 제출하면서 실제 조사로 이어진 것으로 전해졌다.문경근 기자