‘캄보디아 도피’ 황하나, 귀국 비행기서 체포…필로폰 투약 혐의

동남아 도피…인터폴 청색수배

지인 2명에게 필로폰 투약 혐의

이미지 확대 집행유예로 석방되는 황하나 마약 투약 혐의로 구속기소 된 남양유업 창업주 외손녀 황하나(31) 씨가 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받고 19일 오전 경기도 수원시 팔달구 수원구치소에서 나오고 있다. 2019.7.19 연합뉴스

지인들에게 마약을 투약한 혐의로 수사선상에 오른 뒤 캄보디아로 도피했던 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37)씨가 경찰에 체포됐다.경기 과천경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 황씨를 체포해 조사 중이라고 24일 밝혔다.황씨는 2023년 서울 강남에서 필로폰을 지인 등 2명에게 투약한 혐의로 경찰의 수사선상에 오른 상태에서 동남아로 도피했다.캄보디아로 밀입국해 도피 생활을 하던 도중 인터폴 청색수배(소재파악)가 내려졌고, 황씨 측이 최근 경찰에 출석하겠다는 의사를 밝히면서 경찰이 체포 절차에 돌입했다.경찰은 캄보디아로 건너가 현지 영사와 협의한 뒤 황씨의 신병을 인수하고 귀국하는 국적기에서 황씨에 대한 체포영장을 집행했다.황씨는 이날 오전 7시 50분 한국에 입국해 과천경찰서에서 조사받고 있다. 경찰은 황씨의 마약 투약 혐의에 대해 조사가 더 필요하다며, 자세한 내용은 밝힐 수 없다고 전했다.황씨는 남양유업 창업주의 외손녀로 알려져 있으며, 한때 그룹 동방신기·JYJ 출신 가수 박유천(39)과 연인 관계로 소셜미디어(SNS)에서 화제가 되기도 했다.황씨는 2015년 5~9월 서울 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약한 혐의 등으로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년 형을 받았다. 이어 집행유예 기간이었던 이듬해에도 재차 마약을 투약한 혐의로 재판에 넘겨져 징역 1년 8개월을 선고받았다.2022년에는 마약 중독의 위험성에 대해 다룬 KBS 프로그램에 출연해 마약 중독 재활 치료를 받는 근황을 공개했다. 당시 황씨는 “마약은 위험하다. 피부와 치아 손상은 물론 거울을 보며 ‘내가 왜 이렇게 생겼지’라고 느끼게 된다”며 “주변 사람들에게 너무 미안하다”고 후회하기도 했다.그런데도 2023년 재차 마약을 투약한 혐의로 입건됐다. 이후 지난해 동남아로 출국해 도피 생활을 해왔으며, 캄보디아에서 생활하는 그의 근황이 언론에 보도되기도 했다.김소라 기자