경찰 ‘통일교 정치권 로비’ 총 9명 조사… 전재수 관련자 혐의 부인에 수사 난항

통일교 특검 앞두고 중간 결론 전망

이미지 확대 전재수 전 해양수산부 장관이 19일 통일교 측으로부터 현금 등을 받은 혐의로 서울 서대문구 경찰청에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2025.12.19.

연합뉴스

2025-12-23 3면

통일교(세계평화통일가정연합)의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 피의자와 참고인 등 총 9명에 대한 조사를 마친 것으로 확인됐다. 경찰은 조만간 전재수 더불어민주당 의원(전 해양수산부 장관)에 대한 중간 수사 결과를 내놓을 전망이다.박성주 경찰청 국가수사본부장은 22일 정례 기자간담회에서 “특별전담수사팀은 통일교 의혹과 관련해 최대한 신속하게 수사를 진행 중”이라며 “(이날 기준) 피의자를 포함해 총 9명을 조사했다”고 밝혔다. 이어 “이날 역시 통일교 관련 참고인을 조사하고 있다”고 덧붙였다.앞서 경찰은 한학자 통일교 총재와 윤영호 전 통일교 세계본부장, 전 의원 등을 피의자 신분으로 조사했고 정원주 전 통일교 비서실장과 한 총재의 개인 금고를 관리하던 A씨 등 총 5명을 불러 조사했다. 나머지 3명의 신원과 조사 내용은 “수사 중”이라며 공개하지 않았다.경찰은 23일 통일교의 자금을 관리했던 조모씨를 참고인 신분으로 소환할 예정이다. 조씨는 윤 전 본부장과 함께 근무했으며 재정을 총괄했던 인물이다. 아울러 윤 전 본부장의 아내이자 전 통일교 재정국장인 이모씨에 대해서도 소환 일정을 조율 중이다. 이씨는 윤 전 본부장·한 총재의 업무상 횡령 혐의 공범으로 지목돼 재판받고 있다.경찰은 한 차례 조사받은 피의자들에 대한 추가 조사 가능성도 열어 두고 있다. 한 총재를 비롯해 전 의원과 윤 전 본부장 역시 다시 소환될 가능성이 있다. 다만 공소시효에서 상대적으로 자유로운 임종성 전 민주당 의원과 김규환 전 미래통합당 의원에 대한 소환은 아직 이뤄지지 않고 있다.전 의원의 정치자금법 위반 혐의와 관련해 공소시효 만료가 임박하면서 경찰이 참고인 줄소환 등 수사에 속도를 내고 있으나, 관련자들이 혐의를 전면 부인하면서 수사가 난항을 겪고 있다는 우려도 제기된다.경찰은 회계분석 요원을 비롯해 수사 인력을 보강해 기존 23명이던 전담수사팀 인력을 이날부터 30명으로 늘렸다.임태환 기자