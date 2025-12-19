“왜 내 강아지 학대해” 지인 흉기로 찌른 중국인 긴급체포

광주 광산구 월곡동 20대 중국인 긴급체포
내 반려동물 확대 이유로 지인 흉기로 찔러
자신이 키우는 반려동물을 학대했다는 이유로 지인을 흉기로 찌른 20대 중국인이 경찰에 붙잡혔다.
광주 광산경찰서는 살인미수 혐의로 중국인 A씨를 19일 긴급체포했다고 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 전날 오후 5시쯤 광주광역시 광산구 월곡동 한 주택에서 50대 중국인 B씨를 흉기로 찌른 혐의를 받는다. A씨는 자신이 키우는 강아지를 B씨가 학대했다고 생각하고 이러한 일을 벌인 것으로 조사됐다.
A씨와 B씨는 건설 노동자로 일하면서 알게 된 사이로 평소 서로 집을 자주 오갈 정도로 가깝게 지낸 것으로 알려졌다. A씨는 집을 비웠다가 돌아와 보니 강아지가 피를 흘리고 있자 B씨의 소행으로 생각하고 그를 찾아가 실랑이를 벌인 끝에 이 같은 일을 벌인 것으로 파악됐다.
A씨는 미리 준비한 흉기로 B씨를 찌르고 도주했으나 2시간여 만에 거주지에서 경찰에 붙잡혔다.
병원으로 후송된 B씨는 의식을 회복했으나 여전히 위독한 상태로 알려졌다. 또 실제 B씨가 A씨의 강아지를 학대했는지 여부는 아직 확인되지 않았다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 예정이다.
임형주 기자
