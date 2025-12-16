모텔 세면대서 숨진 채 발견된 신생아…20대 엄마 “씻기려다 그랬다”

이미지 확대 신생아 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

경기 의정부 소재 모텔의 화장실 세면대에서 신생아가 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.경기북부경찰청은 아동학대 치사 혐의로 20대 여성 A씨를 입건해 조사 중이라고 15일 밝혔다.경찰에 따르면 지난 13일 오후 9시쯤 의정부시 한 모텔에서 “투숙객이 예정 시간에도 나오지 않아 들어가 봤더니 여성이 출산한 것 같다”는 신고가 접수됐다.현장에 출동한 경찰과 소방 당국은 출산 직후의 여자 신생아를 화장실 세면대에서 발견했다. 해당 여아는 심정지 상태였으며, 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다.아이가 발견된 세면대에는 일부 물이 차 있던 것으로 전해졌다. 현장에 함께 있던 친모 A씨는 “직전에 혼자 모텔 방에서 출산을 했고, 아이를 씻기려 했다”고 경찰에 진술했다.출산 당시 아이 친부는 현장에 없었고, 산모와 아이 둘만 있던 것으로 알려졌다. 현재 A씨는 병원에 입원해 있는 상태다.경찰은 A씨를 아동학대 치사 혐의로 입건하고, 숨진 아이의 시신 부검을 의뢰하는 등 사건 경위를 조사 중이다.경찰 관계자는 “아이의 사망이 과실로 인한 것인지, 살해 의도가 있었는지 여부 등은 아직 말할 단계가 아니다”라며 “부검 결과를 토대로 익사 가능성 등 사인에 대해서도 조사 중”이라고 설명했다.윤예림 기자