대학가서 ‘봉투에 담긴’ 심정지 신생아 발견…출산 도운 베트남 여성 체포

서울 중구 동국대학교 인근에서 종이봉투에 담긴 신생아가 유기된 채 발견된 사건과 관련해 출산을 도운 공범이 경찰에 붙잡혔다.15일 경찰에 따르면 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 베트남 유학생인 20대 산모 A씨의 신생아를 함께 유기해 사망에 이르게 한 혐의(아동학대처벌법상 아동학대살해)로 같은 국적의 유학생 20대 여성 B씨를 체포했다.B씨는 당시 현장에서 A씨 출산을 돕는 등 범행에 가담한 혐의를 받는다. 현재 서울 남대문경찰서 유치장에 입감된 상태다.A씨는 전날 오후 6시 25분쯤 동국대 서울캠퍼스 인근 건물 앞에 아기를 유기한 혐의를 받는다. 당시 경찰과 소방 당국은 “종이봉투에 신생아가 버려졌다”는 신고를 받고 출동해 아기를 병원으로 긴급 이송했지만 아기는 끝내 숨졌다.신고 지점은 동국대 캠퍼스 밖 기숙사 인근으로 전해졌다. A씨는 전날 이른 오후 캠퍼스 내 한 건물에서 아기를 낳은 것으로 알려졌다.A씨는 건강 상태가 좋지 않아 인근 병원에서 치료를 받는 것으로 전해졌다. 경찰은 병원에 입원 중인 A씨와 공범 B씨를 상대로 정확한 사건 경위와 범행 동기 등을 조사 중이다.윤예림 기자