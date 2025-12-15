경북 경주서 새벽시간 잇단 화재…노인 3명 참변

이미지 확대 15일 경북 경주시 동방동 단독주택 화재. 경북소방본부 제공

경북 경주에서 새벽 시간대 주택 화재가 잇따라 발생해 노인 3명이 숨졌다.15일 경북소방본부에 따르면 오전 1시 53분쯤 경주시 배동 한 단독 주택에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생했다.불로 집에 거주하던 80대 부부가 심정지 상태로 병원에 이송됐다.소방 당국은 인력 26명과 장비 14대를 투입해 오전 2시 15분쯤 화재를 진압했다. 화재로 거실과 주방 등 주택 내부 일부가 소실됐다.이어 오전 3시 32분쯤엔 경주시 동방동 한 단독주택 별채에서도 화재가 발생해 70대 남성 1명이 숨졌다.화재 진압에 소방 인력 30명과 장비 10대가 동원됐고, 불은 별채 전부를 태우고 1시간여 만에 진화됐다.경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인과 사망 경위를 조사하고 있다.경주 김형엽 기자