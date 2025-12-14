모친 살해한 정신질환 20대 아들 체포…‘과대망상 입원’ 전력

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

50대 모친을 살해한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.14일 서울 구로경찰서는 모친을 살해한 혐의로 이모(23)씨를 긴급체포해 구속영장을 신청할 계획이라고 밝혔다.이씨는 전날 오후 6시쯤 구로구 구로동 자택에서 둔기와 흉기로 50대 모친을 마구 때려 숨지게 한 혐의를 받는다.경찰은 같은 날 오후 10시쯤 귀가한 이씨 부친의 신고를 받고 출동해 현장에서 이씨를 체포했다. 이씨는 범행을 시인했다.이씨는 정신질환을 앓던 것으로 알려졌다. 지난 3월에도 흉기를 소지하고 과대망상적 행동을 해 경찰에 의해 응급입원됐으나 병원 측 판단으로 퇴원 조치된 것으로 전해졌다.경찰은 범행 동기 등 추가 경위를 조사 중이며, 이씨에 대한 구속영장 신청 여부도 검토하고 있다. 국립과학수사연구원(국과수)은 15일 피해자를 부검할 예정이다.윤예림 기자