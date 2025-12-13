[포토] 광주대표도서관 붕괴사고 마지막 매몰자 수습

1 / 9 이미지 확대 김승룡 소방청장 직무대행이 13일 광주대표도서관 붕괴 사고 현장에서 마지막 실종자 수습 상황을 살펴보고 있다. 2025.12.13

소방청 제공

이미지 확대 김승룡 소방청장 직무대행이 13일 광주대표도서관 붕괴 사고 현장에서 마지막으로 수습된 실종자를 향해 예우를 갖추고 있다. 2025.12.13

소방청 제공

이미지 확대 김승룡 소방청장 직무대행이 13일 광주대표도서관 붕괴 사고 현장에서 마지막 실종자 수습 상황을 살펴보고 있다. 2025.12.13

소방청 제공

이미지 확대 광주대표도서관 붕괴 사고 사흘째인 13일 광주 서구 치평동 사고 현장에서 구급차량이 마지막 매몰자를 싣고 이동하고 있다. 2025.12.13

연합뉴스

이미지 확대 광주대표도서관 붕괴 사고 사흘째인 13일 광주 서구 치평동 사고 현장에서 소방대원들이 마지막 매몰자를 구급차량으로 옮기고 있다. 2025.12.13

연합뉴스

이미지 확대 광주대표도서관 붕괴 사고 사흘째인 13일 광주 서구 치평동 사고 현장 인근에서 김찬식 구일종합건설 대표가 입장문을 발표한 뒤 고개를 숙이고 있다. 2025.12.13

연합뉴스

이미지 확대 광주대표도서관 붕괴 사고 사흘째인 13일 오전 광주 서구 치평동 사고 현장에서 구조 당국 관계자들이 현장을 둘러보고 있다. 2025.12.13

연합뉴스

이미지 확대 광주대표도서관 붕괴 사고 사흘째인 13일 오전 광주 서구 치평동 사고 현장에서 크레인이 철골 구조물을 옮기고 있다. 2025.12.13

연합뉴스

이미지 확대 광주대표도서관 붕괴 사고 사흘째인 13일 광주 서구 치평동 사고현장 인근에서 안균재 서부소방서 예방안전과장이 구조 작전에 대해 설명하고 있다. 2025.12.13

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주대표도서관 붕괴 사고로 매몰된 작업자 4명이 사고 발생 이틀 만에 모두 숨진 채 수습됐다.13일 소방 당국에 따르면 이날 오전 11시 20분께 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 현장에서 마지막 실종자인 김모(58) 씨가 숨진 채 발견돼 구조대가 1시간 8분 만에 수습했다.김씨는 다른 매몰 사망자들과 마찬가지로 지하 1층에서 발견됐다.그는 사고 당시 지하 1층에서 전선 배선관 작업을 하고 있었던 것으로 알려졌다.앞서 구조 당국은 이날 오전 1시 3분께 매몰 실종자 중 한 명이었던 고모(68) 씨가 잔햇더미에 숨져 있는 것을 발견, 30여분 만에 수습했다. 중장비를 이용해 잔햇더미를 치우며 수색하는 과정에서 고씨를 발견한 것으로 알려졌다.실종 상태였던 매몰자 2명이 이날 수습되면서 붕괴 사고 매몰자 4명이 모두 수습됐다.숨진 이들은 미장공과 철근공, 배관공 등으로, 모두 하청업체 소속 근로자로 파악됐다. 각각 2층과 지붕, 지하 1층 등에서 작업을 하다가 참변을 당한 것으로 전해졌다.구조 당국은 사고 발생 당일 매몰자 2명을 발견해 수습했으나, 나머지 2명의 매몰 위치를 찾지 못해 수색을 벌여왔다. 붕괴 구조물에 대한 위험성이 제기되면서 수색은 중단됐다가 이날 0시부터 재개됐다.수색이 중단되는 동안 트러스 철골 구조물의 추가 붕괴를 막기 위한 와이어 연결 고정 등 구조물 안정화 작업이 이뤄졌다.매몰자를 모두 수습한 당국은 구조·수습 활동을 종료하되, 안전 사고에 대비해 사고 현장에 상주한다는 계획이다.구조 활동을 위해 소방과 경찰, 유관기관 등에서 1000여명이 투입됐고, 생체 신호 탐지 장비와 열화상카메라 등 수색·구조 장비 230여대가 동원됐다.9마리의 구조견도 활동했다.이번 사고는 지난 11일 오후 1시 58분께 광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에 조성 중이던 광주대표도서관 건립 공사장 일부가 붕괴하면서 발생했다.광주대표도서관은 혐오시설이었던 옛 상무소각장 부지에 516억원을 들여 연면적 1만1286㎡, 지하2층∼지상2층 규모로 공사가 진행 중이었다. 공정률은 72% 수준이었다.온라인뉴스부