“일본인 멤버 빼고 와”…중일 갈등에 케이팝 날벼락

이미지 확대 지난해 9월 11일 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 열린 ‘MTV 비디오 뮤직 어워즈’ 시상식에 선 르세라핌. 쏘스뮤직 제공

중국과 일본 사이의 갈등이 우리나라 K팝 업계 활동에도 악영향을 미치고 있다.13일 가요계에 따르면 최근 중국 현지에서 예정된 K팝 그룹의 이벤트 가운데 일본인 멤버가 포함된 경우 행사 자체가 취소되거나 일본인 멤버만 배제되는 사례가 잇따른다.걸그룹 르세라핌은 14일 중국 상하이에서 열 예정이던 첫 번째 싱글 관련 팬 사인회를 취소했다.행사를 주최한 메이크스타는 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “불가항력으로 인하여 여러 유관 부서와의 신중한 논의 끝에 부득이하게 취소를 결정했다”며 “이벤트 취소에 따른 추가 보상 방안은 현재 유관 부서와 확인 중이다. 본 이벤트를 취소한 점에 대해 안타깝게 생각하며 오랜 시간 기다려 주신 팬 여러분께 진심으로 사과드린다”고 알렸다.주최 측은 ‘불가항력’이라고만 설명했을 뿐, 구체적인 행사 취소 사유를 안내하지 않았다.하지만 최근 중국 내 한일령(일본 콘텐츠 금지령)을 고려했을 때 팀 내 일본인 멤버가 포함된 점이 영향을 미쳤으리라는 관측이 나온다.르세라핌 멤버 다섯 명 가운데 사쿠라·카즈하 두 멤버가 일본인이다.르세라핌 외에도 최근 유사한 사례가 잇달아 발생했다.그룹 클로즈유어아이즈는 지난 6일 중국 항저우에서 팬 미팅을 진행했지만, 일본인 멤버 켄신은 행사에서 빠졌다.또 같은 날인 지난 6일 상하이에서 열릴 예정이던 가요 기획사 인코드 엔터테인먼트 소속 연습생들의 팬 미팅은 행사 당일 전격 취소되기도 했다.이 팬 미팅에는 엠넷 오디션 프로그램 ‘보이즈 플래닛’에 출연한 일본인 마사토·센과 중국인 쑨지아양·펑진위가 출연할 예정이었다.인코드는 “행사 당일 새벽 예기치 못한 중대한 불가항력 사유가 발생해 이벤트 진행이 불가능해졌다”며 “가능한 모든 대안을 끝까지 모색했지만 최종적으로 전체 행사 취소를 결정할 수밖에 없었다”고 공지했다.중국에서는 ‘한한령’(한류 제한령)으로 K팝 가수의 중국 현지 대규모 공연은 열리지 않았지만, 노래 무대가 없는 소규모 팬 미팅은 가능한 상황이었다.하지만 일본인 멤버가 포함된 팀의 팬 미팅이나 팬 사인회까지 차질을 빚는 경우가 꼬리를 물면서 가요계는 상황을 예의주시하고 있다.K팝이 아시아를 비롯해 전 세계에서 인기를 끌면서 팀 내 일본인 멤버가 포함되지 않은 사례가 드문 만큼 가요계의 고민도 깊어지는 분위기다.문경근 기자