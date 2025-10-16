거제 마라톤 대회서 쓰러져 치료 중이던 30대, 나흘 만에 숨져

이미지 확대 119구급대 자료 이미지. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 12일 경남 거제에서 열린 마라톤 대회에 참가했다가 쓰러져 치료 중이던 30대 남성이 나흘 만에 끝내 숨졌다.16일 거제시체육회 등에 따르면 ‘‘제8회 거제시장배 섬꽃 전국마라톤대회’에 참가해 쓰러졌던 A씨가 지난 15일 사망했다.A씨는 대회 당일 하프 코스를 뛰던 중 의식을 잃고 쓰러져 인근 병원으로 긴급 이송됐다.당시 거제지역은 낮 최고기온이 27도까지 오르는 등 늦더위가 이어져 참가자들 탈진이 속출했다.병원 측은 A씨가 열사병으로 쓰러진 것으로 보고 진주·창원지역 대학병원으로 옮겨 치료를 이어왔다.함께 하프 코스에 참가했다가 쓰러진 또 다른 30대 남성 B씨 역시 아직 의식을 회복하지 못한 채 중환자실에서 치료받는 것으로 알려졌다.체육회 관계자는 “A씨 사망에 대해 안타까운 마음이며 유족들에게 깊은 위로의 뜻을 전한다”며 “유족 측과 보상금 관련 협의를 하고 있다. 병원비는 마라톤 주최 측에서 전액 부담할 예정”이라고 말했다.거제 이창언 기자