“내 아들도 연락 안 된다”… 캄보디아 간 제주 20대 청년 실종 신고

14일 제주서부경찰서에 청년 모친 신고

6월 3일 캄보디아 출국 현재까지 귀국 안해

“캄보디아 관련 범죄 연루된 것 아닌지 걱정”

현재 제주 5건 피해신고 접수… 4명은 귀국

이미지 확대 고평기 제주경찰청장이 15일 제주경찰청 기자실에서 기자간담회를 열고 있다. 제주경찰청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전국적으로 캄보디아 내 범죄 피해가 잇따르는 가운데 캄보디아로 출국한 20대 제주 청년이 최근 행방이 묘연하다는 가족의 실종 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.15일 제주경찰청에 따르면 지난 14일 오전 제주서부경찰서로 “아들이 캄보디아 관련 범죄에 연루된 것이 아닌지 걱정된다”는 내용의 신고가 접수됐다.A씨는 지난 6월 3일 캄보디아로 출국한 뒤 현재까지 귀국하지 않은 것으로 전해졌다.A씨의 모친은 최근 캄보디아 내 감금·협박·폭행 등의 범죄 사건이 보도되자 연락이 안되는 A씨가 범죄에 연루됐을 가능성을 염두해 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.경찰은 A씨의 소재를 파악하고 있다. 현재까지 캄보디아 내 범죄 피해 신고건수는 5건이다. A씨를 제외한 나머지 4명은 모두 귀국한 상태로 경찰은 이들 사건에 대해서도 수사를 벌이고 있다.결찰에 따르면 지난 7월 9일에는 “신원불상의 인물이 20대 B씨를 데리고 있다”는 가족의 신고가 접수됐다. 조사 결과 B씨는 6월 28일 캄보디아로 출국한 뒤 현지 범죄조직에 의해 감금·협박을 당한 것으로 드러났다.B씨는 같은 달 범죄조직으로부터 금전 요구를 받은 가족이 3500만원 상당의 가상화폐를 조직에 송금하면서 풀려난 것으로 전해졌다. 그는 지난 8월 9일 귀국했으나 심리적 충격으로 현재 병원 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.또 다른 피해자인 20대 C씨는 지난 7월 7일 제주동부경찰서에 “캄보디아에서 감금과 폭행을 당했다”며 신고했다. C씨는 6월초 지인으로 부터 “단기간 고수익 일자리가 있다”는 말을 믿고 출국했으나, 현지에서 범죄조직으로부터 휴대전화와 소지품을 빼앗기고 감금·폭행·협박을 당한 것으로 조사됐다. 한달간 감금됐던 C씨는 현지 한인 도움으로 지난 7월초 귀국했다.한편, 고평기 제주경찰청장은 이날 기자들과의 첫 간담회에서 “캄보디아 납치, 감금 피해 사건 신고가 접수되는 즉시 신속하고 엄정하게 수사하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자