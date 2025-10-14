외교부 “캄보디아서 80여명 안전 확인 안 돼”

지난해 220명, 올해 330명 신고 접수

경찰 “작년부터 전날까지 143건…52건 진행 중”

이미지 확대 11일(현지시간) 캄보디아 깜폿지방검찰청이 한국인 박모씨에 대한 살인과 사기 혐의로 구속기소한 30~40대 중국인 3명의 모습. 캄보디아 정보부 제공

최근 캄보디아의 범죄조직이 한국인을 납치 및 감금하는 범죄가 잇따르고 대학생이 고문 끝에 숨지기까지 하면서 우려가 커지는 가운데, 현재 캄보디아에 간 뒤 안전이 확인되지 않는 한국인이 80여명인 것으로 파악됐다.14일 외교부에 따르면 캄보디아에 입국했다가 연락 두절 또는 감금됐다는 신고가 접수된 한국인은 올해 들어 지난 8월까지 330명, 지난해 220명이었다.이중 지난해 210명, 올해 260명이 현지 경찰에 체포되거나 구조 후 추방, 탈출 및 귀국 등으로 범죄단지에서 벗어나 ‘종결’ 처리됐다.올해 8월 기준으로 80여명은 안전이 확인되지 않는 상태다. 이는 외교부가 접수한 신고를 기반으로 파악한 숫자다.이날 경찰청은 지난해 1월부터 전날까지 캄보디아 관련 실종 및 납치·감금으로 의심되는 사건이 총 143건 접수됐다고 밝혔다.이중 대상자의 소재 및 신변 안전이 확인된 사건은 91건이었으며, 아직 진행 중인 사건은 52건이다. 경찰이 캄보디아 실종·감금 관련 통계를 공표한 것은 이번이 처음이다.앞서 지난 7월 캄보디아로 출국한 20대 대학생 A씨가 지난 8월 8일 캄보디아 깜폿주 보코산 인근에 세워진 검은색 차 안에서 숨진 채 발견됐다. 현지 경찰은 A씨의 사망 확인서에 사인을 ‘고문으로 인한 심장마비’라고 기재했다.이같은 사례가 알려지자 전국 각지에서 자녀 및 지인이 캄보디아로 떠난 뒤 연락이 두절됐다는 신고가 잇따르고 있다. 납치된 뒤 수개월 동안 감금됐다가 몸값을 가상화폐로 지불한 뒤 구사일생으로 빠져나온 사례도 전해지고 있다.외교부는 지난 10일부터 캄보디아 수도 프놈펜과 일부 지역에 대한 여행경보를 2.5단계 ‘특별여행주의보’로 상향 조정했다.경찰은 이에 대응해 현지에 코리안 데스크(한인 사건 처리 전담 경찰관)를 설치하고 경찰 영사 확대 배치, 국제 공조수사 인력 보강 등을 추진하고 있다.이재명 대통령은 14일 국무회의에서 “정부는 우리 국민의 안전을 확보할 수 있는 가용 가능한 방안을 최대한 즉시 실행해달라”면서 “유사 피해의 원천 차단을 위해 범죄 피해 우려지역에 대한 여행제한 강화도 서두를 필요가 있다”고 강조했다.김소라 기자