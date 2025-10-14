“月30만원 투자시 고액 보장”…李대통령 ‘투자 권유’ 가짜 영상 등장

경찰, ‘투자 사기’ 웹사이트 내사 착수

이미지 확대 인공지능(AI)으로 만든 가짜 뉴스 영상의 한 장면. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 특정 플랫폼에 투자를 권유하는 내용의 가짜 인공지능(AI) 뉴스 영상이 온라인을 통해 퍼지자 경찰이 입건 전 조사(내사)에 나선 것으로 알려졌다.14일 연합뉴스에 따르면 경기남부경찰청 사이버수사과는 인공지능 기반 투자 플랫폼을 빙자한 사기 웹사이트인 이퀄룸(EquiloomPRO)에 대해 내사에 착수했다.이퀄룸은 소셜미디어(SNS)에 AI로 만든 동영상과 인터뷰 등 가짜 뉴스를 올려 투자 사기 행각을 벌이는 것으로 파악됐다.문제가 된 동영상에는 국내 언론사에서 현재 활동 중인 앵커가 등장해 이퀄룸에 관해 소개하며 마치 정부가 인증한 투자처인 것처럼 소개한다.또 이 대통령이 “삶을 바꿀 기회”라며 “월 30만원 투자시 2400만~3000만원을 벌 수 있다고 보장한다”고 말하기도 한다.영상 속 이 대통령이 어법에 맞지 않는 말을 하는 등의 대목이 발견돼 우리말을 잘 모르는 외국인이 AI를 이용해 제작한 것으로 추정된다.이퀄룸은 공식 사이트에 이름과 이메일, 휴대전화 번호 등을 입력한 뒤 최소 35만원 이상의 금액을 입금하라고 권유하고 있다.최근 자체적으로 사건을 인지한 경찰은 지난 13일 투자 사기 사건으로 내사에 들어갔다. 경찰이 현재까지 확인한 동영상과 인터뷰는 2건인 것으로 전해졌다.조희선 기자