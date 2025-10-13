경찰, ‘뇌물수수 의혹’ 하은호 군포시장 구속영장 신청

이미지 확대 하은호 군포시장(군포시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

복합문화공간 ‘그림책꿈마루’ 위탁업체 선정 과정에서 금품 수수 의혹을 받는 하은호 경기 군포시장에 대해 구속영장이 신청됐다.경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 최근 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물수수) 혐의로 하 시장에 대해 사전구속영장을 신청했다고 13일 밝혔다.또 건설업자 A씨에 대해서도 뇌물 공여 혐의로 사전구속영장을 신청했다.하 시장은 군포시 복합문화공간인 ‘그림책꿈마루’의 운영을 맡을 업체 선정 과정에서 오랫동안 알고 지내온 A씨를 통해 뇌물을 받은 혐의를 받는다.이와 별개로 경찰은 하 시장에게 뇌물을 제공한 또 다른 건설업자 B씨에 대해 뇌물공여 혐의를 적용해 사전구속영장을 신청했다.B씨는 아예 다른 목적으로 하 시장에게 뇌물을 건넨 것으로 알려졌다.경찰은 앞서 하 시장이 자신의 소유 상가건물 관리비를 타인에게 대납하도록 한 의혹(청탁금지법 위반) 수사를 벌이다가 그림책꿈마루 운영 문제를 추가 인지하고 올해 초 두 번에 걸쳐 대납 의혹과 뇌물수수 관련 압수수색을 진행한 바 있다.경찰은 이들 외에도 뇌물에 얽힌 민간업체 관계자 8명을 불구속 입건해 수사하고 있다.하 시장 등에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오는 15일 수원지법 안양지원에서 열릴 예정이다.경찰 관계자는 “영장을 신청한 것은 맞지만, 구체적인 혐의 내용은 말해 줄 수 없다”라고 말했다.안승순 기자