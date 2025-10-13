“손가락 잘린 사진이”…전북서도 캄보디아 떠난 20대女 실종 신고 있었다

이미지 확대 서울신문DB

전북에서도 캄보디아로 여행을 떠난 20대 여성이 수개월 전 실종됐다는 신고가 접수된 후 소재가 파악된 사실이 뒤늦게 전해졌다.13일 연합뉴스에 따르면 지난 3월 전북경찰청에 “캄보디아에 간 동생이 범죄에 연루된 것 같다”는 실종 신고가 들어왔다. 신고자는 “동생으로부터 손가락이 잘린 사진을 받았다”며 경찰에 도움을 요청했다.전북경찰청은 캄보디아 현지 대사관과 함께 실종 신고가 접수된 A씨를 찾아 경위를 파악했으나 범죄 연루 정황은 발견하지 못했다고 밝혔다.손가락이 다친 이유에 대해 A씨는 “폭죽을 터뜨리다가 사고가 났다”고 말한 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨가 바깥 활동을 하고 연락이 닿는 점 등으로 미뤄 범죄조직에 납치·감금되지는 않은 것으로 보고 있다.다만 석연치 않은 부상 이유와 가족의 요청에도 현재까지 귀국하지 않은 점 등에 대해서는 여러 가능성을 열어놓고 경위를 파악하고 있다.전북경찰청 관계자는 “A씨의 소재가 파악됨에 따라 실종 신고와 관련한 부분은 사건을 종결했다”면서도 “가족과 지속해서 연락하면서 A씨가 귀국하면 추가 면담 등을 통해 피해 여부를 확인할 예정”이라고 전했다.한편 이날 경북경찰청 등에 따르면 “지난 8월 19일 캄보디아로 출국한 A(30대)씨와 연락이 끊겼다”는 가족의 신고가 지난 8월 22일 접수됐다. 출국 이후 연락이 끊긴 A씨는 지난 8월 24일 텔레그램 영상 통화로 가족에게 “2000만원을 보내주면 풀려날 수 있다”고 말한 뒤 다시 연락이 끊긴 것으로 알려졌다.또한 지난 7월 가족에게 “현지 박람회에 다녀오겠다”며 캄보디아로 출국한 20대 대학생은 3주 뒤인 8월 8일 깜폿 보코산 인근에서 숨진 채 발견됐다. 사망 증명서에는 ‘고문으로 인한 극심한 통증’이 사망 원인으로 기재된 것으로 알려졌다.하승연 기자