10년간 불법체류 중국인, ‘도심 추격전’ 끝에 붙잡혀

윤예림 기자
수정 2025-10-12 16:40
입력 2025-10-12 15:55
경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


제주에서 10년간 불법으로 체류하던 중국인이 훔친 차량을 몰다 ‘도심 추격전’ 끝에 경찰에 붙잡혔다.

12일 제주 서귀포경찰서는 출입국관리법 위반과 도로교통법 위반, 자동차손해배상 보장법 위반 등 혐의로 불법체류 중국인 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.

불법체류 중인 A씨는 추석 연휴 기간인 지난 6일 오후 서귀포시 내 한 도로에서 훔친 차량을 면허 없이 운전한 혐의를 받는다.

경찰은 “불법 체류 중국인이 무면허로 운전하고 다닌다”는 제보를 받고 두달간 순찰하다 운행 중인 A씨를 발견했다.

당시 A씨의 차량이 파손된 흔적을 수상하게 여긴 경찰은 A씨에게 정지신호를 보냈으나, A씨는 이를 무시하고 도주했다.

2㎞가량을 빠른 속도로 내달린 A씨는 추격전 끝에 경찰에 현행범 체포됐다.

A씨는 2016년에 체류 기간이 만료된 뒤 10년간 제주에서 일용직으로 일하며 생계를 유지해 온 것으로 알려졌다.
경찰은 도난 차량을 압수해 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

윤예림 기자
