정부 전산망 마비 13일째… 복구율은 25.8%

1등급 핵심 시스템 포함 167개 정상화

윤호중 장관 “전력 공급되면 복구 속도”

윤호중(오른쪽) 행정안전부 장관이 8일 오후 국가정보자원관리원 대전센터를 방문해 화재로 서비스가 중단된 행정정보시스템 복구현장을 점검하고 있다. 행안부 제공

대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 마비된 행정 정보시스템 647개 중 167개가 복구됐다.8일 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 이날 오후 6시 기준 정부 정보시스템 복구율은 25.8%다. 전날 문화체육관광부 내부 업무포털 운영이 재개됐고, 이날은 관세청의 업무지원 프로그램 등이 추가로 복구됐다. 1등급 핵심 시스템 22개도 복구된 전산망에 포함됐다.정부는 지난달 26일 대전 본원에서 발생한 화재로 647개 정부 정보시스템이 일시 중단되자 인력과 장비를 총동원해 복구 작업에 나서고 있다.대전 본원은 총 9개 전산실(2~5층)로 구성돼 있다. 불이 난 5층에는 7, 7-1, 8 전산실이 있다. 이 가운데 7 전산실에 200개, 화재가 발생한 7-1 전산실에 96개, 8 전산실에 34개 등 전체 시스템의 절반이 넘는 330개(51%)가 5층 집중돼 있다. 정부는 7-1 전산실의 96개 시스템은 대구센터 내 ‘민관협력형 클라우드’로 이전 복구를 추진 중이다.윤호중 행안부 장관은 이날 대전 본원을 방문해 “8 전산실의 분진 제거가 완료돼 전력공급만 이뤄지면 복구 속도가 빨라질 것”이라며 “7 전산실과 7-1 전산실은 4층의 5, 6 전산실과 연계된 시스템이 많아 복구가 더디다”고 설명했다.윤 장관은 “국민 불편을 최소화하기 위해 최대한 빠른 일정으로 복구를 마무리하겠다”고 덧붙였다.세종 유승혁 기자