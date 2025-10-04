“도와달라” 전화…추석 연휴 첫날, 부산서 결혼 앞둔 30대 남녀 사망

이미지 확대 자료 사진. 서울신문DB

부산의 한 아파트에서 결혼을 앞두고 있던 30대 남녀가 숨져 경찰이 수사에 나섰다.4일 부산 사하경찰서에 따르면 전날 오후 7시 42분쯤 부산의 한 아파트에서 30대 여성 A씨가 안방에서 피를 흘리며 쓰러진 채 발견됐다. 이 아파트 화단에서는 30대 남성 B씨가 쓰러져 있었다.A씨로부터 “도와달라”는 전화를 받은 어머니가 집을 찾았다가 딸을 발견했다.해당 아파트에서는 결혼을 앞둔 A씨와 B씨가 함께 거주하고 있었던 것으로 알려졌다.두 사람은 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 치료를 받던 중 숨졌다.경찰은 현장 감식을 통해 A씨의 몸에서 흉기에 찔린 상처와 목이 졸린 흔적을 발견했다. B씨는 추락에 의해 사망한 것으로 조사됐다.경찰은 집안에서 발견된 흉기 등을 토대로 B씨가 A씨를 살해한 뒤 스스로 건물 아래로 뛰어내린 것으로 보고 있다.경찰은 추후 부검과 추가 조사를 통해 정확한 사건 경위를 파악할 예정이다.조희선 기자