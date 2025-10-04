대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“집 좀 보여달라”더니…중개인 없이 20분 뒤 다시 돌아온 男 정체

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
조희선 기자
조희선 기자
수정 2025-10-04 06:52
입력 2025-10-04 06:52
이미지 확대
지난 6월 서울의 주택가에서 한 남성(빨간색 원)이 부동산 중개인을 따라 집을 보러 가는 모습. 경찰청 유튜브 캡처.
지난 6월 서울의 주택가에서 한 남성(빨간색 원)이 부동산 중개인을 따라 집을 보러 가는 모습. 경찰청 유튜브 캡처.


부동산 중개인과 함께 집을 보러 온 남성이 현관 비밀번호를 파악했다가 이후 해당 집에 침입해 금품을 훔쳐 구속됐다.

2일 경찰청 유튜브 채널 등에 따르면 지난 6월 서울의 한 주택가에서 남성 A씨가 부동산 중개인과 함께 집을 보러 나섰다.

거주자가 부재중이라 부동산 중개인이 거주자로부터 미리 받아둔 비밀번호로 집에 들어갈 수 있었다.

A씨는 부동산 중개인이 현관 비밀번호를 누를 때 뒤에서 유심히 살펴본 것으로 알려졌다.

이미지 확대
지난 6월 서울에서 한 남성이 부동산 중개인과 집을 보러 왔다가 비밀번호를 알아낸 뒤 다시 해당 집에 침입해 금품을 훔쳐 빠져나오는 모습. 경찰청 유튜브 캡처
지난 6월 서울에서 한 남성이 부동산 중개인과 집을 보러 왔다가 비밀번호를 알아낸 뒤 다시 해당 집에 침입해 금품을 훔쳐 빠져나오는 모습. 경찰청 유튜브 캡처


유튜브에 올라온 당시 폐쇄회로(CC)TV 영상에 따르면 A씨는 20분 뒤 부동산 중개인 없이 혼자 이 집에 돌아왔다.

A씨는 집에 몰래 침입해 385만원 상당의 금품과 카드를 훔쳐 달아났다. 영상에는 A씨가 미리 준비한 가방을 들고 공동 현관을 빠져나가는 모습이 담겼다.

피해자는 집 안 상태가 엉망인 데다 금품이 사라진 것을 확인하고 경찰에 신고했다.



경찰은 휴대전화 위치 추적 등을 통해 사우나에서 A씨를 체포했다. A씨는 훔친 금품을 사채를 갚는 데 쓴 것으로 전해졌다.

조희선 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기