“집 좀 보여달라”더니…중개인 없이 20분 뒤 다시 돌아온 男 정체

이미지 확대 지난 6월 서울의 주택가에서 한 남성(빨간색 원)이 부동산 중개인을 따라 집을 보러 가는 모습. 경찰청 유튜브 캡처.

이미지 확대 지난 6월 서울에서 한 남성이 부동산 중개인과 집을 보러 왔다가 비밀번호를 알아낸 뒤 다시 해당 집에 침입해 금품을 훔쳐 빠져나오는 모습. 경찰청 유튜브 캡처

부동산 중개인과 함께 집을 보러 온 남성이 현관 비밀번호를 파악했다가 이후 해당 집에 침입해 금품을 훔쳐 구속됐다.2일 경찰청 유튜브 채널 등에 따르면 지난 6월 서울의 한 주택가에서 남성 A씨가 부동산 중개인과 함께 집을 보러 나섰다.거주자가 부재중이라 부동산 중개인이 거주자로부터 미리 받아둔 비밀번호로 집에 들어갈 수 있었다.A씨는 부동산 중개인이 현관 비밀번호를 누를 때 뒤에서 유심히 살펴본 것으로 알려졌다.유튜브에 올라온 당시 폐쇄회로(CC)TV 영상에 따르면 A씨는 20분 뒤 부동산 중개인 없이 혼자 이 집에 돌아왔다.A씨는 집에 몰래 침입해 385만원 상당의 금품과 카드를 훔쳐 달아났다. 영상에는 A씨가 미리 준비한 가방을 들고 공동 현관을 빠져나가는 모습이 담겼다.피해자는 집 안 상태가 엉망인 데다 금품이 사라진 것을 확인하고 경찰에 신고했다.경찰은 휴대전화 위치 추적 등을 통해 사우나에서 A씨를 체포했다. A씨는 훔친 금품을 사채를 갚는 데 쓴 것으로 전해졌다.조희선 기자