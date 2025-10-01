대한매일상회 바로가기
“아파트서 사람 추락”… 20대 군인 숨진 채 발견

이정수 기자
이정수 기자
수정 2025-10-01 10:46
입력 2025-10-01 09:39
이미지 확대
군인 자료 이미지. 사진은 기사 내용과 무관함. 서울신문DB
군인 자료 이미지. 사진은 기사 내용과 무관함. 서울신문DB


경북 영주의 한 아파트에서 20대 군 장병이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

1일 영주경찰서와 영주소방서 등에 따르면 전날 오후 6시 47분쯤 영주시 휴천동 한 아파트에서 사람이 추락했다는 119 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 119 구급대는 아파트 화단에서 군 장병 A씨를 발견하고 병원으로 이송했으나 사망했다.

A씨는 경기 파주의 한 군부대에 복무 중인 현역 병사로, 휴가 중인 상황으로 파악됐다. 현장에서 유서는 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고, A씨의 시신을 군 수사기관에 인계할 예정이다. 가혹행위 여부 등에 대해선 소속 부대가 있는 경기북부경찰청에서 수사를 진행할 예정으로 알려졌다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.


이정수 기자
