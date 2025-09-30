20대 중 절반은 “통일 필요하지 않다”

이미지 확대 서울 관악구 서울대 관악캠퍼스 정문. 서울신문DB

서울대 통일평화연구원이 “한국인 5명 중 2명은 ‘통일이 필요하다’고 생각한다”는 조사 결과를 30일 발표했다.연구원이 발표한 ‘2025년 통일의식조사’를 보면, ‘통일이 필요하다’는 응답은 41.1%로 지난해 36.9%에 비해 4.2% 포인트 증가했다. ‘통일이 필요하지 않다’는 응답은 30.4%로 지난해 35.0%에 비해 4.6% 포인트 하락했다.조사는 올 7월 21일부터 8월 17일까지 약 한 달간 전국 성인 남녀 1200명을 대상으로 1대1 면접조사를 통해 이뤄졌다. 연구원은 조사 결과에 대해 “남북 관계 개선과 평화공존을 강조하는 이재명 정부에 대한 기대감과 진보 정부로의 정권교체 효과가 작용했다”고 평가했다.반면 20대의 절반 이상은 ‘통일이 필요하지 않다’고 답한 것으로 나타났다. 20대 응답자 중 ‘통일이 필요하지 않다’는 응답은 50.7%로 집계됐다. 연구원이 조사를 시작한 2007년 이후 처음으로 과반을 넘는 이들이 ‘통일이 필요하지 않다’고 응답한 것이다. 20대 중 ‘통일이 필요하다’고 답한 사람은 24.4%에 불과했다.통일방식과 관련해선 ‘여건이 성숙하기를 기다려 점진적으로 통일되는 것이 좋다’는 응답이 47.4%로 가장 많았다. 남북이 사실상 2개 국가로 분단된 ‘현재대로가 좋다’는 응답도 30.6%나 됐다.연구원은 오는 1일 오후 2시 서울대 관악캠퍼스 아시아연구소에서 ‘이재명 정부 출범과 신냉전 위기: 대북정책 기대와 전망’을 주제로 학술회의를 열고 본 조사 결과에 대한 세부 내용을 발표한다.송현주 기자