중대본 “정부24 등 46개 서비스 정상화…큰 불편에 깊이 사과”

96개 시스템, 대구센터로 이전해 재가동

이미지 확대 윤호중 행안부 장관, 국정자원 화재 관련 중대본 회의 주재 윤호중 행정안전부 장관이 29일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 국가정보자원관리원(국정자원) 행정정보시스템 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 있다. 2025.9.29 연합뉴스

윤호중 중앙재난안전대책본부장(행정안전부 장관)은 29일 “정부24와 우체국 금융 서비스 등 46개 서비스가 정상화됐다”고 29일 밝혔다.윤 본부장은 이날 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 중대본 회의를 주재하고 “국민 여러분에 큰 불편을 끼쳐 깊이 사과한다”고 허리를 숙여 사과하며 이같이 말했다.윤 본부장은 “현재 46개 서비스가 정상화됐으며 매 시간 복구되는 서비스가 점차 늘어나고 있다”며 “특히 국민들이 많이 이용하는 정부24와 우체국 금융 서비스 등도 다시 가동됐다”고 설명했다.이어 “전소된 7-1 전산실에 관여된 96개 시스템은 바로 재가동이 쉽지 않다”며 “대구센터 민간협력형 클라우드로 최대한 신속하게 대체방안을 마련할 것”이라고 덧붙였다.윤 본부장은 “시스템이 완전히 복구되지 전까지 업무가 중단되지 않도록 대체 수단을 확보해 국민 불편을 최소화하겠다”며 “주말이 지나고 민원·행정 수요가 늘어나고 국민 불편이 확대될 수 있다. 각 부처와 지자체가 함께 머리를 맞대로 불편을 최소화할 대책을 적극 논의하겠다”고 강조했다.중대본에 따르면 지난 26일 발생한 대전 국가정보자원관리원 화재로 멈췄던 정부 행정정보시스템 647개가 순차적으로 재가동되고 있다.하지만 전소된 전산실에 있던 주요 정보시스템 96개는 대구센터로 이전해 재가동까지 약 2주간의 시간이 걸릴 것으로 전망되며, 이에 따라 전체 서비스가 정상화되기까지는 상당한 시간이 필요할 것으로 보인다.김소라 기자