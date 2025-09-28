해양경찰청, 국정자원 화재로 ‘위기상황대응팀’ 가동

이미지 확대 해양경찰청 청사.

해양경찰청이 국가정보자원관리원 대전센터 화재에 따른 위기 경보를 ‘주의’ 단계로 상향하고 ‘위기상황대응팀’을 가동했다고 밝혔다.해경청은 28일 오후 차장 직무대행 주재로 열린 긴급 상황점검 회의에서 분야별 문제점과 피해 상황을 파악하고 대응방안을 논의했다.이번 대전 국정자원 화재로 인해 장애가 발생한 해경청 시스템은 업무포털 등 내부 업무용 11개와 수상레저종합시스템 등 대민 서비스용 5개로 파악됐다.해경청은 실명인증 문제로 접속이 되지 않던 수상레저종합정보시스템은 간편 인증 방식으로 전환했다.또 선원 승선신고 사실확인서와 선박출입항신고 사실확인서 등 정부24 서비스를 통해 발급이 불가한 서류들은 전국 해양경찰 파출소나 출장소를 통해 발급하도록 어민들에게 안내 문자를 발송했다.이어 어선 출입항 신고 시스템 등에 안내창을 설치해 정보를 제공하고 있다.상황실, 경비함정, 해상교통관제센터 등에서 사용하는 상황처리시스템들은 대부분 별도 운영되고 있어 상황 관리업무는 정상적으로 작동되고 있다.해양수산부를 통해 수신되는 선박자동식별장치(AIS) 신호에 장애가 있었으나 대체 신호를 활용해 안정적인 임무수행을 유지하고 있다.해경 관계자는 “조속한 서비스 정상화를 위해 관계기관과 협력할 것”이라며 “상황 종료 시까지 국민 불편을 최소화할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.문경근 기자