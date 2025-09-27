[포토] ‘양주 찜질방’ LPG 가스 폭발 사고

1 / 4 이미지 확대 양주 찜질방 LPG 가스 폭발 사고 27일 오전 10시 17분께 경기 양주시 장흥면의 한 찜질방 내부에서 가스 폭발 사고가 발생해 이용객과 직원 등 28명이 다치고 72명이 대피하는 소동이 벌어졌다. 2025.9.27 경기도북부소방재난본부 제공

이미지 확대 양주 찜질방 LPG 가스 폭발 사고27일 오전 10시 17분께 경기 양주시 장흥면의 한 찜질방 내부에서 가스 폭발 사고가 발생해 이용객, 직원 등 28명이 다치고 72명이 대피하는 소동이 벌어졌다. 2025.9.27 경기도북부소방재난본부 제공

27일 오전 10시 17분께 경기 양주시 장흥면의 한 찜질방 내부에서 가스 폭발 사고가 발생해 이용객과 직원 등 28명이 다치고 72명이 대피하는 소동이 벌어졌다.온라인뉴스팀