사회 사건·사고 [포토] '양주 찜질방' LPG 가스 폭발 사고

수정 2025-09-27 13:58 입력 2025-09-27 13:29

양주 찜질방 LPG 가스 폭발 사고27일 오전 10시 17분께 경기 양주시 장흥면의 한 찜질방 내부에서 가스 폭발 사고가 발생해 이용객과 직원 등 28명이 다치고 72명이 대피하는 소동이 벌어졌다. 2025.9.27 경기도북부소방재난본부 제공

27일 오전 10시 17분께 경기 양주시 장흥면의 한 찜질방 내부에서 가스 폭발 사고가 발생해 이용객과 직원 등 28명이 다치고 72명이 대피하는 소동이 벌어졌다.