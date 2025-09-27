사회 사건·사고 [포토] 국가정보자원관리원 화재 흔적 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2025/09/27/20250927500013 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-27 15:29 입력 2025-09-27 09:32 1/ 10 이미지 확대 국가정보자원관리원 화재 흔적27일 대전 유성구 국가정보자원관리원 전산실 창문이 화재로 깨져 있다. 전날 정부 전산시스템이 있는 국정자원에서 무정전·전원 장치(UPS)용 리튬이온배터리 화재가 발생해 정부 전산 서비스가 대규모로 마비됐다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 국가정보자원관리원 화재 흔적27일 대전 유성구 국가정보자원관리원 전산실 창문이 화재로 깨져 있다. 전날 정부 전산시스템이 있는 국정자원에서 무정전·전원 장치(UPS)용 리튬이온배터리 화재가 발생해 정부 전산 서비스가 대규모로 마비됐다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 국가정보자원관리원 화재 흔적27일 대전 유성구 국가정보자원관리원 5층 전산실 창문이 리튬이온 배터리 폭발 화재로 불에 타 있다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 불에 탄 배터리 옮기는 소방대원27일 대전 유성구 국가정보자원관리원에서 소방대원이 불에 탄 배터리를 옮기고 있다. 전날 정부 전산시스템이 있는 국정자원에서 무정전?전원 장치(UPS)용 리튬이온배터리 화재가 발생해 정부 전산 서비스가 대규모로 마비됐다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 불에 탄 리튬이온 배터리 살펴보는 김승룡 소방청장 직무대행김승룡 소방청장 직무대행이 27일 국가정보자원관리원 화재 현장에서 소화수조에 담긴 불에 탄 리튬이온 배터리를 살펴보고 있다. 2025.9.27 소방청 제공 이미지 확대 국가정보자원관리원 화재 초진27일 대전 유성구 국가정보자원관리원 인근에서 현장 통제가 이뤄지고 있다. 전날 오후 8시 20분께 전산실에서 리튬이온 배터리 폭발로 화재가 발생했다. 소방당국은 9시간 50분 만인 이날 오전 6시 30분께 초진 완료했다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 국가정보자원관리원 화재 초진27일 대전 유성구 국가정보자원관리원( 인근에서 현장 통제가 이뤄지고 있다. 전날 오후 8시 20분께 전산실에서 리튬이온 배터리 폭발로 화재가 발생했다. 소방당국은 9시간 50분 만인 이날 오전 6시 30분께 초진 완료했다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 무인민원발급기 ‘시스템 오류가 발생하였습니다’26일 국가정보자원관리원 대전 본원에 있는 전산실에서 발생한 화재로 정부 업무시스템 647개가 가동이 중단된 것으로 파악됐다. 27일 서울 시내 한 지하철역에 설치된 무인민원발급기에 시스템 오류 관련 안내문이 표시되고 있다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 국가정보자원관리원 화재에 먹통 된 우체국 ATM26일 국가정보자원관리원 대전 본원에 있는 전산실에서 발생한 화재로 인터넷 우체국 등 우편 서비스와 우체국 예금?보험 등 금융 서비스가 되지 않고 있다. 27일 서울 서대문우체국 우체국365 ATM에 ‘장애 발생 안내문’이 놓여 있다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 김민석 총리, 국가정보자원관리원 화재 대책회의 주재김민석 국무총리가 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 대책회의를 주재하고 있다. 2025.9.27 연합뉴스 27일 대전 유성구 국가정보자원관리원 전산실 창문이 화재로 깨져 있다. 전날 정부 전산시스템이 있는 국정자원에서 무정전·전원 장치(UPS)용 리튬이온배터리 화재가 발생해 정부 전산 서비스가 대규모로 마비됐다.온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지