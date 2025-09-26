의정갈등 여파… 3시간 넘게 병원 못 간 환자 2배↑

지역별 응급실 뺑뺑이… 강원 4058건 1위

이미지 확대 지난 1일 서울 시내 한 대형병원에서 의료진이 이동하고 있다. 연합뉴스

지난해 정부의 의대 정원 확대를 둘러싼 의정 갈등 속에서 이른바 ‘응급실 뺑뺑이’가 많이 늘어난 것으로 나타났다. 응급실 뺑뺑이는 119 구급대가 응급환자를 병원으로 이송했지만, 병원 측이 수용할 수 없어 다시 다른 병원으로 옮겨야 하는 상황을 뜻한다.26일 정춘생 조국혁신당 의원이 소방청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 환자가 현장에서 출발해 병원에 도착하기까지 1시간 이상 걸린 경우는 2022년 2만 4186건에서 지난해 2만 7218건으로 증가했다.이송 시간이 3시간 이상 지연된 경우는 같은 기간 251건에서 551건으로 두 배 이상 늘었다. 올해 1~8월에도 ‘3시간 이상 지연’이 이미 451건이 발생한 것으로 집계돼, 상황이 계속 악화하고 있음을 보여준다.지역별로는 지난해 강원에서 4058건으로 응급실 뺑뺑이가 가장 많았다. 이어 충남(3319건), 경기(3251건), 경남(2686건), 경북(2394건) 순이었다.정 의원은 “의정 갈등이 응급실 뺑뺑이로 이어져 국민의 생명을 위험에 빠뜨리고 있다”면서 “추석 연휴를 앞두고 의료 공백이 우려되는 상황에서 당장의 응급 의료체계 확립이 어렵다면 지역 간 응급의료 협력망이라도 가동해 최소한의 안전망을 마련해야 한다”고 밝혔다.세종 유승혁 기자