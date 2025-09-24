‘불법 도박’ 개그맨 이진호, 이번엔 음주운전 적발

이미지 확대 인터넷 불법 도박 사실을 고백한 개그맨 이진호가 지난해 10월 22일 관련 조사를 받기 위해 서울 강남경찰서로 출석하고 있다. 2024.10.22. 연합뉴스

불법 도박 혐의로 수사를 받는 개그맨 이진호(39)가 이번엔 음주운전으로 적발됐다.24일 문화일보에 따르면 경기 양평경찰서는 이진호를 이날 오전 3시쯤 인천에서 경기 양평군까지 음주운전을 한 혐의로 검거해 조사했다.경찰은 인천에서 음주운전 신고를 받고 지역 간 공조 수사 끝에 양평에서 이진호를 검거한 것으로 알려졌다.이진호는 음주 상태에서 인천에서 양평까지 약 100㎞를 이동한 것으로 전해졌다.이와 관련, 소속사 SM C&C는 “이진호 본인에게 확인한 결과 금일 새벽 음주운전을 했다고 한다”고 밝혔다.이진호는 2005년 SBS ‘웃찾사’를 통해 데뷔했으며 tvN ‘코미디 빅리그’, JTBC ‘아는 형님’ 등을 통해 이름을 알렸다.그러나 지난해 10월 자신의 공식 소셜미디어를 통해 인터넷 불법 도박으로 경찰 조사를 받게 된 사실을 스스로 알리고 방송활동을 중단했다.이진호는 방탄소년단(BTS) 지민, 영탁, 이수근, 하성운 등 주변 유명인에게 돈을 빌린 후 갚지 않은 것으로 알려졌다.문경근 기자