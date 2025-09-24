대한매일상회 바로가기
[포토] 무너져 내린 송악산 절벽

수정 2025-09-24 10:33
입력 2025-09-24 10:33
최근 유네스코 세계자연유산 성산일출봉에 이어 세계지질공원 송악산 해안 절벽 일부가 무너져 내렸다.

화산 지형에 대한 안전 대책이 시급해지고 있으며, 관광객들의 안전과 관광지 보호에도 비상이 걸렸다.

사진은 24일 오전 송악산 해안에 절벽이 무너져 내리면서 큰 바위와 흙더미들이 해변에 산처럼 쌓여있다.

온라인뉴스팀
