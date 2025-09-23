대한매일상회 바로가기
“지나친 저염·저단백 식단, 신장 회복 방해할 수도”

문경근 기자
문경근 기자
수정 2025-09-23 15:49
입력 2025-09-23 15:48
소금 이미지. 아이클릭아트
소금 이미지. 아이클릭아트


신장 기능이 떨어진 사람이 지나치게 염분 섭취를 억제하면 오히려 회복에 방해가 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

23일 삼성서울병원은 신장내과 장혜련·전준석·이경호 교수 연구팀이 최근 허혈성 급성 신장 손상 후 회복기의 식이 조절과 회복 연관성에 관한 논문을 학술지 ‘세포 및 발달 생물학 프런티어스’에 발표했다고 밝혔다.

연구팀은 신장이 손상된 생쥐를 이용해 고염식과 저염식, 고단백식과 저단백식, 고지방식과 저지방식 등 다양한 조합의 식이가 회복에 주는 영향을 비교·분석했다.

연구 결과, 회복기 지속적인 저염 식이는 염증성 변화를 유도하고 신장의 섬유화를 촉진하는 것으로 나타났다.

TGF-β와 같은 신호 물질이 과활성화돼 신장 회복이 더뎌질 수밖에 없는 환경이 조성됐다는 것이다.

저지방·저단백 식이도 염분 섭취와 무관하게 염증 반응을 유도하고 치유를 저해했다.

고염식도 신장 회복에 악영향을 줬다.

연구팀은 “만성 신장질환 환자에게는 저염 및 저단백 식단이 종종 권장되지만, 이런 식단은 염증 반응을 유발하고 신장 섬유화를 촉진해 허혈성 급성 신장손상의 회복을 저해할 수 있다”고 설명했다.

