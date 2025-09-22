경찰 “사제총·실탄 불법유통 수사 중…3명 구속”

이재명 대통령 관련 밀실수사 의혹 부인

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB

경찰이 국민의힘 진종오 의원이 제기한 사제총·실탄 불법 유통 의혹과 관련해 첩보를 입수해 수사 중이라고 밝혔다. 다만 ‘이재명 대통령 관련 밀실수사’ 의혹은 사실과 다르다고 반박했다.경기북부경찰청 형사기동2팀은 22일 “대통령 암살·저격설과 연관된 기획수사는 전혀 없었다”며 “올해 1월 유해조수 사냥 과정에서 불법 유통된 실탄이 사용되고 있다는 첩보를 확보해 수사에 착수한 사안”이라고 설명했다.경찰은 수사 과정에서 사격선수용 실탄이 불법 유통된 사실을 확인, 이를 압수했고 유통책 등 3명을 구속했다. 그러면서 경찰은 현재 공범들에 대한 추가 수사가 진행 중이라고 밝혔다.사격 국가대표 출신인 진 의원은 이날 국회 기자회견을 열어 “경찰은 지난 대선 당시 제기되었던 이재명 대통령 암살 및 저격설과 관련해 기획수사를 진행했다”며 “시중에 사제총 100여 정과 경기용 실탄 2만발 이상이 풀린 것으로 추정된다”고 주장했다.진 의원은 “22구경 실탄은 소구경·저반동 탄약이지만 신체 스위치 존에 맞을 경우 사망에 이를 수 있다”며 “특히 근거리에서는 뇌와 심장, 폐를 관통해 사람을 단번에 쓰러뜨릴 수 있는 치명적인 무기”라고 위험성을 강조했다.이어 “국민의 생명과 안전이 직접적으로 위협받고 있음에도, 정부는 왜 국민에게 알리지 않고 있느냐”며 수사상황 공개를 요구했다.이창언 기자