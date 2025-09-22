경남경찰, 추석 연휴 10일간 종합치안대책 가동

이미지 확대 경남경찰청 전경. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남경찰청이 오는 29일부터 10월 12일까지 ‘추석 명절 종합치안대책’을 시행한다.경남경찰은 지난 19일 범죄예방 전략회의를 열고 명절 기간 안정적 치안 질서 유지 방안을 공유했다고 22일 밝혔다.경찰은 공휴일과 징검다리 연휴가 포함해 최장 10일간 이어지는 올 추석에는 각종 사건·사고, 귀성·귀경객·행락객이 늘어나리라 본다.이에 대응해 경찰은 112치안상황실 중심 상황관리체계를 강화하고 교통관리·형사활동·대테러 안전활동·관계성 범죄 총력대응 등 모든 기능이 유기적으로 대응하도록 협력체계를 강화하기로 했다.경찰은 오는 22일부터 연휴 시작 전까지는 창원중앙역 등 주요 철도역·버스터미널 등 다중이용시설 안전점검과 전통시장 교통혼잡관리, 가정폭력 등 관계성 범죄 모니터링 등에 집중한다.연휴가 시작되는 10월 3일부터는 고속도로와 연계된 국도·지방도 등 주요 혼잡구간 관리에 집중한다. 진주 남강유등축제 등 지역축제장 인파관리와 경찰특공대 전진 배치 등 테러 예방활동도 적극 전개한다.경남경찰은 “112신고·범죄발생 분석 데이터 등을 면밀히 검토하여 일상 속 위협요소를 선제적 해결해 추석 명절 기간 안정적 치안 질서를 유지하겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자