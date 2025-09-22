“아이가 너무 예뻐서”···초등학생 끌고 가려 한 60대 긴급 체포

집으로 돌아가는 초등학생 남자아이를 끌고 가려 한 60대가 경찰에 붙잡혔다.
경기 안산상록경찰서는 미성년자 약취유인 미수 혐의로 60대 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 22일 밝혔다.
A 씨는 전날 오후 6시 5분쯤 안산시 상록구 한 아파트 단지 내에서 귀가 중이던 초등학교 5학년 B 군 팔을 잡아당기며 “함께 가자”고 끌고 가려 한 혐의를 받고 있다.
당시 이를 목격한 주민들이 A씨를 막았고, B군은 무사히 귀가해 아버지인 C씨에게 이 같은 사실을 알렸다.
C씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 1시간여 만에 A씨를 주거지에서 긴급체포했다.
A씨는 피해자 B군과 같은 아파트단지에 살지만, 서로 아는 사이는 아닌 것으로 조사됐다.
A씨는 경찰 조사에서 “아이가 예뻐서 그랬다”면서도 “술에 취해 잘 기억나지 않는다”라고 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.
안승순 기자
