한밤중 다세대주택 화재… 7살 아들 중태·40대 엄마 끝내 숨져

화재 진압 과정서 소방관 1명 화상
경기 남양주의 한 다세대주택에서 불이 나 40대 엄마가 사망하고 7살 아들은 중태에 빠졌다.
21일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 0시 45분쯤 남양주시 퇴계원읍의 3층짜리 다세대주택 1층에서 불이 났다.
이 불로 집 안에 있던 40대 여성과 그의 7살 아들이 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 이송됐다.
이후 두 사람 모두 의식은 없는 채로 자발적으로 심장 박동이 돌아왔으나, 엄마는 치료 도중 끝내 숨졌다. 아들은 아직 깨어나지 못하고 있는 것으로 전해졌다.
이 화재로 다른 주민 10명이 스스로 대피했고, 3명은 소방당국에 구조됐다. 소방대원 1명은 주민 구조 과정에서 화상을 입었다.
목격자 신고를 받고 출동한 소방당국은 장비와 인력을 투입해 진화에 나서 약 45분 만인 오전 1시 30분쯤 불을 완전히 껐다.
불은 1층 집 내부 36㎡와 집기류 등을 태워 3000만원 상당의 재산 피해를 낸 것으로 소방당국은 추산했다.
경찰과 소방당국은 목격자 진술 등을 토대로 1층 세대 세탁실에서 불이 시작된 것으로 보고 화재 원인을 조사 중이다.
이정수 기자
