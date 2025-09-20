(영상)“남자 셋이 만취女 끌고 모텔로”…거부 몸짓에도 끌고 들어가 [포착]

남성 3명, 시민 신고로 현장서 체포

‘특수강간 미수 혐의’ 檢 송치

이미지 확대 만취한 여성을 모텔로 데려간 남성들이 시민의 신고로 현장에서 체포됐다. 채널A 뉴스 캡처

만취한 여성을 모텔로 끌고 들어간 남성 3명이 시민의 신고로 현장에서 경찰에 체포됐다.19일 송파경찰서는 지난 13일 남성 3명을 특수강간 미수 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔다.경찰에 따르면 이들은 지난 11일 새벽 강남의 한 클럽에서 만난 여성 A씨와 식당에서 술을 마신 뒤 만취한 A씨가 몸을 가누지 못하자 택시를 타고 송파구의 한 모텔로 이동했다.당시 이들의 행동을 수상히 여긴 한 시민이 “남자 여럿이 여성을 모텔로 끌고 간다”며 112에 신고했고, 신고받고 출동한 경찰은 남성들이 모텔 객실로 들어간 지 약 1분 만에 도착해 전원 검거했다.경찰은 이들이 A씨를 성폭행하려 한 것으로 보고 특수강간 미수 혐의로 현행범 체포했다.지난 18일 채널A가 공개한 당시 모텔 CCTV 영상에는 몸을 가눌 수 없을 정도로 만취한 여성을 부축하듯 손을 잡고 걷는 한 남성의 모습이 담겼다. 이들 옆에는 남성 두 명이 나란히 걷고 있다.여성의 손을 잡고 있던 남성이 먼저 여성을 데리고 모텔로 들어갔고 여성은 거부하듯 몸을 빼내려다 이내 끌려들어간다. 뒤이어 모텔 입구에서 대기하던 나머지 두 명도 모텔로 들어가는 모습이 고스란히 찍혔다.목격자는 “두 남성이 밖에 서 있다가 아무 말 없이 한 명씩 올라갔다”고 당시 상황을 전했다. 이 시민 덕분에 끔찍한 성폭행 사건을 막을 수 있었다.남성들은 경찰 조사에서 “공모한 게 아니다”라고 진술하며 일부 혐의를 부인했다. 그러나 경찰은 범행 정황과 피해자 진술 등을 토대로 이들을 구속 송치했다.이보희 기자