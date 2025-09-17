취객이 ‘세계유산’ 종묘 기와 잡고 흔들어 훼손

기와 10장 파손… 용의자 추적 중

이미지 확대 지난 15일 국가유산청 궁능유적본부 산하 직영보수단 관계자들이 취객이 훼손한 것으로 추정되는 종묘 담장의 기와를 보수하고 있다.

국가유산청 제공

2025-09-17 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

조선과 대한제국의 왕과 왕비, 황제와 황후의 신주를 모시는 사당이자 유네스코 세계유산인 종묘 담장 일부가 훼손되는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.16일 국가유산청과 서울 혜화경찰서에 따르면 전날 종묘의 정문인 외대문에서 서순라길 방향으로 이어지는 외곽 담장에서 암키와 5장, 수키와 5장의 파손이 확인됐다.야간 순찰 중이던 종묘관리소 근무자가 오전 5시 30분쯤 피해 사실을 확인해 경찰에 신고했다. 폐쇄회로(CC)TV에 녹화된 영상에는 취객으로 추정되는 사람이 오전 1시쯤 기와를 흔들고 잡아당긴 뒤 훼손하는 장면이 담겼다. 경찰은 해당 용의자를 문화유산법 위반 혐의로 추적 중이다. 국가유산청 궁능유적본부 산하 직영보수단은 이날 오후 4시간에 걸쳐 파손된 기와를 보수했다.조선의 유교적 전통과 왕실 의례 문화를 보여주는 종묘는 1963년 사적으로 지정됐고, 1995년 12월 유네스코 세계유산에 등재됐다. 종묘제례·종묘제례악 또한 2001년 유네스코 인류무형문화유산으로 등재됐다.윤수경 기자